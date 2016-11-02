Добкін запевняє, що за колоною в Раді вживав тільки воду

Народний депутат Дмитро Добкін каже, що під час засідання у парламенті не вживав ніяких препаратів і відходив попити води.

Про це він сказав в ефірі "112 каналу" у середу.

"Насправді, я відійшов випити просто пляшку води "Моршин", - сказав він, додавши, що ніяких препаратів не приймав.

"Ніяких наркотичних, чи алкогольних речей я не вживав", - додав Добкін.

За словами Добкіна, у нього є "проблеми неврологічного характеру".

"Це стосується особисто мене. Це питання, пов'язані з моїм здоров'ям", - сказав Добкін.

"Стосовно того, що часом показують журналісти, те що пов'язане із мімікою мого обличчя, - так, у мене є проблеми пов'язані із моїм здоров'ям і не хотілося б, щоб ні журналісти, ні мої колеги не спекулювали на цьому", - додав Добкін.

Також він прокоментував своє планування відпочинку за 135 тисяч євро під час засідання парламенту.

"Це була лише одне з пропозицій. Дійсно збираюся поїхати з родиною на новорічні канікули з сім'єю відпочивати. Але чомусь вибрали найбільш дорогий варіант, хоча там були пропозиції врази дешевші. Насправді, на сьогодні я ще нічого не купив", - сказав він.

За словами Добкіна, зимовий відпочинок він любить проводити, катаючись на лижах.

Раніше в інтернеті було опубліковано відео з братом Добкіна в Раді. На ньому Дмитро Добкін під час засідання Верховної Ради вів переписку про відпочинок за 135 тисяч євро.

Після цього він сховався за колону, запив щось водою і повернувся в крісло нардепа вже з дивним виразом обличчя.

Його брат нардеп Михайло Добкін заявив, що причиною дивної поведінки Дмитра стала відповідна атмосфера у парламенті.