Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Окупанти обстріляли Широкине з важкої артилерії і танка

Неділя, 20 листопада 2016, 06:18
АТО: Окупанти обстріляли Широкине з важкої артилерії і танка

Минулої доби російсько-окупаційний контингент здійснив 36 обстрілів позицій ЗСУ, у тому числі із заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Мар’їнці, Водяному, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк. 

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Кримське, Новозванівку, Оріхове, Новоолександрівку. 

На Донецькому – в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по позиціях сил АТО ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: