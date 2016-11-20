АТО: Окупанти обстріляли Широкине з важкої артилерії і танка
Неділя, 20 листопада 2016, 06:18
Минулої доби російсько-окупаційний контингент здійснив 36 обстрілів позицій ЗСУ, у тому числі із заборонених Мінськими угодами видів озброєння.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Мар’їнці, Водяному, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк.
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Кримське, Новозванівку, Оріхове, Новоолександрівку.
На Донецькому – в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по позиціях сил АТО ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.