У понеділок в центрі Києва перекриють вулиці й закриють вихід з "Хрещатика"

У зв'язку з масовими заходами до річниці Революції гідності 21 листопада буде обмежено рух автотранспорту деякими центральними вулицями Києва.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне розпорядження прийнято відповідно до листів НУ Нацполіції у м. Києві та Управління держохорони від 18 листопада у зв’язку з великою кількістю заяв, поданих на проведення масових акцій.

Зокрема, з 06:00 ранку 21 листопада до закінчення заходів буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Б. Хмельницького до буд. № 3 на вул. Хрещатик), вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною), вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинській та вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної сотні до буд. № 13/14 на вул. Інститутській).

Окрім того, з 06:00 21 листопада і до закінчення заходів у встановленому порядку буде здійснено тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів на вул. Лаврській (на відрізку від площі Слави до вул. Цитадельної), вул. Цитадельній (на відрізку від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької), пров. Лаврському, вул. Банковій (на відрізку від вул. Інститутської до вул. Круглоуніверситетської), вул. Круглоуніверситетській (на відрізку від буд. № 11/19 на вул. Круглоуніверситетській до вул. Лютеранської), вул. Лютеранській (на відрізку від вул. Круглоуніверситетської до вул. Заньковецької), вул. Заньковецькій (на відрізку від вул. Лютеранської до вул. Архітектора Городецького), вул. Інститутській (на відрізку від вул. Садової до вул. Шовковичної), вул. М. Грушевського (від вул. Садової до пров. Кріпосного).

Департаментом транспортної інфраструктури КМДА будуть внесені відповідні зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, на яких діятимуть обмеження.

Детальну інформацію щодо маршрутів громадського транспорту буде оприлюднено додатково.

Крім того, у зв’язку з запланованими заходами до третьої річниці Революції гідності 21 листопада можливі зміни в роботі станцій київського метрополітену.

Зокрема, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції метро "Хрещатик" до вулиці Інститутська.

Українська правда