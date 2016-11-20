24 важкопоранених учасника АТО пройшли курс реабілітації у Словаччині

24 важкопоранених учасника АТО разом з родинами пройшли 10-денний курс реабілітації у Словаччині.

Про це 20 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Це вже четверта така поїздка, планується ще дві. З фінансуванням проекту допоміг словацький уряд, а "Укрзалізниця" забезпечила безкоштовне перевезення в окремому вагоні", - додав він.

Мотузяник зазначив, що участь у проекті також брала українська благодійна організація, однак назви не уточнив.

Українська правда