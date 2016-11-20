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24 важкопоранених учасника АТО пройшли курс реабілітації у Словаччині

Неділя, 20 листопада 2016, 13:00

24 важкопоранених учасника АТО разом з родинами пройшли 10-денний курс реабілітації у Словаччині. 

Про це 20 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

"Це вже четверта така поїздка, планується ще дві. З фінансуванням проекту допоміг словацький уряд, а "Укрзалізниця" забезпечила безкоштовне перевезення в окремому вагоні", - додав він.

Мотузяник зазначив, що участь у проекті також брала українська благодійна організація, однак назви не уточнив. 

Українська правда

Теми: АТОДонбасСловаччина
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