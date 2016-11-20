Уряд оголосив повторний конкурс на держсекретаря Мінекології

Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з розпорядженням №842, документи від кандидатів на посаду приймаються до 18:00 9 грудня 2016 року. Конкурсний відбір розпочнеться 20 грудня,

Комісія з питань вищого корпусу державної служби 16 листопада рекомендувала Кабміну призначити повторний конкурс на посаду держсекретаря Мінекології, оскільки жоден із кандидатів не зміг пройти у фінал конкурсу.

Як відомо, 27 серпня Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві фінансів, 21 жовтня - у Міністерстві оборони, 16 листопада - у Мінінфраструктури. Конкурс на посаду держсекретаря у МВС наразі триває, на посаду претендують 11 осіб.

Українська правда