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Луценко вирушив до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану

Неділя, 20 листопада 2016, 23:47
Луценко вирушив до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану

Генеральний прокурор України Юрій Луценко увечері 20 листопада вирушив до Гааги на переговори з представниками МКС про злочини проти активістів Майдану.

Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на сторінці в Facebook.

"Неділя, вечір. Курс на Гаагу. Попереду переговори із представниками Міжнародного кримінального суду. Обговорення можливості розгляду МКС злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності", - написала вона.

У лютому 2014 року Верховна Рада прийняла заяву в МКС про визнання Україною юрисдикції суду про вчинення злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави під час Євромайдану.

Однак суд в Гаазі заявив про відсутність достатньої кількості даних про те, що напади на активістів Майдану були спланованими.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоМайдан
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