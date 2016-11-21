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Путін упізнав у батьку патріарха Кирила священика, що його хрестив

Понеділок, 21 листопада 2016, 10:02

Президент Росії Володимир Путін вважає, що, можливо, його хрестив батько нинішнього патріарха Кирила.

Про це він сказав у фільмі "Патріарх", уривок з якого показали на телеканалі "Росія 1", передає Интерфакс.

"Коли мене хрестили - це було наприкінці 1952 року - мені мама розповідала, як це було. Хрестили мене потай від батька, він був членом КПРС. Не знаю, наскільки ця таємниця була дійсно серйозною, але так, принаймні, мені говорили, коли я вже підріс", - сказав Путін.

Він зазначив, що хрестили його в Ленінграді, у Преображенському соборі.

"Батюшка, який тоді там служив, запропонував назвати її сина, тобто мене, Михайлом. Він каже: сьогодні день Михайла, день ангела, і я, каже, Михайло. Мама попросила вибачення, каже: батюшка, вибачте, ми вже назвали на честь батька. Він каже: ну гаразд. Такий добрий, спокійний батюшка", - розповів президент РФ.

За словами Путіна, кілька років тому він запитав у патріарха Кирила, як той "прийшов до церкви", і патріарх розповів, що його батько був священиком. З розмови з патріархом Путін дізнався, що батько нинішнього предстоятеля РПЦ служив в Преображенському соборі в Санкт-Петербурзі в п'ятдесяті роки, і звали його Михайлом.

Путін уточнив у патріарха, чи служили в цьому храмі в той період інші Михайл, і виявилося, що ні.

"Я йому кажу: Ви знаєте що, схоже, ваш батько мене хрестив", - сказав Путін.

Теми: Путінцерква
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