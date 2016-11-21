Соболєв попросив НАЗК перевірити спосіб життя Тимошенко

Депутат від "Самопомочі", голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв попросив Національне агентство з питань запобігання корупції перевірити відповідність способу життя Юлії Тимошенко її доходам, зазначеним в електронній декларації.

Про це він заявив він на прес-конференції в понеділок у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я написав звернення в Агентство з питань запобігання корупції з проханням провести моніторинг способу життя лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. До її декларації виникли питання. Я просив Юлію Володимирівну саму ініціювати цей моніторинг. Оскільки вона цього не зробила, я вирішив їй допомогти", – сказав він.

Крім того, Соболєв зазначив, що звернувся в Національне антикорупційне бюро України щодо перевірки декларацій п'яти народних депутатів.

"У тому числі лідерів двох інших фракцій парламенту – Олега Ляшка з Радикальної партії, Ігоря Гриніва з фракції "Блок Петра Порошенка". Я бачу ознаки або незаконного збагачення, або брехні в деклараціях, і прошу, щоб Антикорупційне бюро разом з антикорупційним прокурором перевірили цю інформацію", – сказав він.

Як відомо, Тимошенко у своїй декларації вказала доходи, які складалисяз зарплати у Верховній Раді (75 616 грн) та коштів на виконання депутатських повноважень (80 559 грн).

При цьому на придбання товарів (робіт, послуг) нардеп минулого року витратила162 500 грн. Тимошенко орендує будинок площею 588 кв.м. в Козині Обухівського району Київської області.

Вона також має "інше право користування" на "земельну ділянку під об'єктом оренди" в Козині площею 1500 кв.м., а також на "земельну ділянку біля об'єкту оренди" площею 1862 кв.м.

Крім того, вона має багато коштовностей. А її чоловік отримав іноземний дохід: 2 390 942 грн від Diafox Consulting Limited, 119 875 грн від Britico Product s.r.o, 693 183 грн від Toulouse Net LP, а також страхові виплати в СК "Арсенал страхування" в сумі 66 337 грн.