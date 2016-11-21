6 українців загинуло у ДТП в Росії

Шестеро людей, жителів України, загинули внаслідок ДТП в Ростовській області в Росії.

Про це повідомили Генконсульстві України в Ростові-на-Дону, передає російське агентство ТАСС.

"Шестеро людей, жителів України, загинули, троє постраждали. Потерпілі у стані середнього ступеня тяжкості перебувають в ЦРЛ Міллеровського району", - повідомили в Генконсульстві.

Фото: auto.kp.ru

Фото: auto.kp.ru

Аварія за участю "КамАЗа" і мікроавтобуса Mercedes сталася на 848 кілометрі траси М-4 "Дон". За попередніми даними, мікроавтобус врізався у вантажівку, що рухався в попутному напрямку.

Причини аварії встановлює поліція, за фактом ДТП ведеться перевірка.