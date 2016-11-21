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У Києві не будуть перераховувати більшість платіжок за тепло

Понеділок, 21 листопада 2016, 12:46
У Києві не будуть перераховувати більшість платіжок за тепло

Київська влада вважає, що підстав для проведення перерахунку більшості платіжок за тепло, виставлених ПАТ "Київенерго" жителям столиці, немає.

Про це в понеділок на брифінгу заявив заступник глави Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням мера ми комісійно розібрали це питання із залученням фахівців НКРЕКП та Мінрегіону. Висновок такий, що "Київенерго" при нарахуванні використовував методику, затверджену постановою №1037 згідно вимог чинного законодавства. Порушень ми там не знайшли ... підстав для перерахунку у цієї категорії (в будинках, в яких немає будинкових лічильників тепла і рахунки формуються розрахунковим методом – ред.) немає", – сказав він.

В свою чергу комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма повідомив, що перерахунок буде проведений тільки щодо 654 будинків, які обладнані будинковими лічильниками тепла, однак рахунки їхнім жителям були виставлені виходячи з розрахунків за методикою.

Як відомо, раніше на засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман обурився помилками в платіжках, які призвели до завищених сум, і зажадав їх перерахувати. У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що його відомство перевірить, чи не були ці помилки допущені навмисне зі злим умислом.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець тоді заявляв, що таким чином людей намагалися спровокувати вийти на вулиці і почати заворушення. Він вважає, що це могло призвести до втрати держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЖКГКиївтарифи
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