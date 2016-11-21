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Копію трону "Гри престолів" із зони АТО продали на аукціоні

Понеділок, 21 листопада 2016, 14:46

Копію залізного трону з популярного серіалу "Гра престолів", створену в зоні АТО із осколків розірваних снарядів і броні, продали на аукціоні за 150 тисяч грн. 

Про це повідомляє 21 листопада "Укрінформ".

 

За словами запорізького активіста Тараса Білки після того, як залізний трон був виставлений на аукціон, його організаторам надійшло більше 30 пропозицій, а придбав його за 150 тисяч грн запорізький бізнесмен. 

Розголошувати своє ім'я, за словами організаторів аукціону, бізнесмен не побажав. 

 

За словами Білки, кошти підприємець має перерахувати не організаторам аукціону, а направити безпосередньо на придбання тепловізора і машини для бійців, що знаходяться на передовій.

"Сьогодні, ми вважаємо, для волонтерів і активістів не дуже добре працювати з готівкою. Тому ми домовилися з переможцем аукціону про те, що він не нам перерахує гроші, а забезпечить придбання на еквівалентну суму тепловізора і машини", - пояснив активіст. 

Як повідомлялося, інтернет-аукціон з продажу "Залізного трону" з осколків був оголошений 14 листопада.

Теми: волонтери
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