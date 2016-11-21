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Клиху додали ще місяць до 20 років в'язниці

Понеділок, 21 листопада 2016, 17:24

Суддя Заводського райсуду Грозного Асламбек Шаіпов засудив українського політв'язня Станіслава Клиха до 240 годин обов'язкових робіт у справі про образу прокурора Саламбека Юнусова.

Про це повідомляє "Кавказький вузол".

З огляду на те, що Клих вже відбуває 20-річний термін у справі УНА-УНСО, Шаіпов замінив політзекові обов'язкові роботи 1 місяцем колонії, тобто з розрахунку вісім годин за один день.

Такий розрахунок встановлений пунктом "г" частини 1 статті 71 КК (порядок визначення термінів покарань при складанні покарань).

Оскільки Шаіпов застосував повне, а не часткове складання вироків, сумарний термін, призначений політзекові, склав 20 років 1 місяць суворого режиму.

Клих був оголошений винним за частиною 1 статті 297 російського КК (неповага до суду, що виражалася в образі учасників судового розгляду). У дебатах сторін, які пройшли раніше в понеділок, прокурор Аслан Мусаєв вимагав для політзека 360 годин обов'язкових робіт зі заміною їх 1 місяцем 15 днями колонії.

Сам підсудний вину не визнав.

Захист Клиха наполягав на тому, що він страждає на психічні розлади і не усвідомлює, що відбувається. Якби підсудний "контролював свої дії, то не допустив би цього висловлювання" щодо Юнусова, підкреслювали адвокати.

Після того як Клих в середині жовтня відмовився від послуг адвоката Марини Дубровиної, його інтереси представляли два захисника: адвокат за угодою Вісхан Басаєв і державний адвокат, ім'я якого не уточнювалося.

Про другу справу Клиха стало відомо на початку квітня.

Переслідування політзека почали на підставі протоколу судового засідання у справі УНА-УНСО у Верховному суді Чечні від 20 лютого. Клих та інший фігурант справи, Микола Карпюк, раніше були видалені із зали суду до початку дебатів. Однак на слуханнях 20 лютого розглядалося серед іншого питання продовження обом підсудним арешту. Тому їх доставили в суд.

Прокурор кримінально-судового відділу прокуратури Чечні Юнусов, який підтримував обвинувачення в процесі, почав доводити необхідність подальшого утримання політзека в СІЗО. Тоді Клих став перебивати чиновника лайкою на його адресу. У підсумку обвинуваченого вивели із залу.

На початковому етапі слідства у справі УНА-УНСО Клих відчув на собі тортури. В результаті його психічне здоров'я серйозно погіршилося. Як розповідала адвокат Дубровіна, неадекватність стала особливо помітна з січня нинішнього року.

Юрист неодноразово заявляла клопотання про відправку клієнта на стаціонарну психекспертизу, проте незмінно отримувала відмову.

На початку нинішнього року в якійсь грозненській лікарні - якій саме, невідомо, - відбулося лише амбулаторне обстеження політзека, за підсумками якого він був оголошений здоровим.

Сам політзек провину в образі Юнусова не визнає.

Вирок у справі УНА-УНСО виніс 26 травня суддя Верховного суду Чечні Вахіт Ісмаїлов на підставі вердикту присяжних.

Клих отримав 20 років, а Карпюк - 22 з половиною роки суворого режиму.

Політзеки були оголошені винними за повністю сфальсифікованими звинуваченнями в участі в першій і другій чеченських війнах. Насправді ані Клих, ані Карпюк до арешту навіть не бували в Чечні.

На слідстві в результаті тортур і психологічного тиску обидва обвинувачених "визнали" провину. Однак на суді і той, і інший політзек заявили про свою невинуватість.

Проте Верховний суд 26 жовтня залишив вирок в силі.

16 листопада стало відомо, що Клиха і Карпюка в грозненському СІЗО-1 відвідали українські консули. Обидва політзеки підписали документи для подачі владою їх країни скарги в ЄСПЛ.

Грани.ру

Теми: політв'язніРосія
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