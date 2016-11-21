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Держдеп відреагував на розгортання "Іскандерів" Росією

Понеділок, 21 листопада 2016, 23:49

Розгортання Росією ракет "Іскандер" та комплексів С-400 у Калінінградській області є дестабілізуючим фактором для безпеки Європи.

Про це у ході брифінга заявив представник Держдепартаменту США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

Він закликав Росію "утриматися від слів або дій, несумісних з метою забезпечення безпеки і стабільності у Євро-Атлантичному регіоні". 

Кірбі підкреслив, що у Росії є право розміщувати свої звичайні і ядерні сили на своїй території, однак констатував, що нинішні дії Москви дестабілізують європейську безпеку.

Також Кірбі нагадав, що Росія погрожувала розміщенням ракет "Іскандер" у Калінінграді останні 10 років у відповідь на різні події у Європі, жодне з яких не вимагає подібної військової відповіді.

Як відомо, раніше голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров заявив, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" та зенітно-ракетні системи великого і середнього радіусу дії С-400 у Калінінградській області.

21 листопада стало відомо, що Міноборони РФ посилило угруповання військ в Калінінградській області дивізіоном берегового ракетного комплексу "Бастіон".

На початку жовтня розвідка США повідомила, що РФ перекидає ракетний комплекс "Іскандер" до Калінінграда.

У Міноборони РФ заявили, що комплекси перевозять в рамках навчань і потім повернуть на місце дислокації.

Це викликало протести інших держав регіону. У Швеції назвали дії РФ провокацією, в армії Литви була оголошена підвищена готовність.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіязброяСША
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