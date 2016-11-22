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З початку року 54 росіянина попросили статус біженця в Україні

Вівторок, 22 листопада 2016, 10:44

З початку 2016 року 54 росіянина звернулися до українських органів влади з проханням надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит "Доступу до правди".

Згідно з документом, у 2015 році за таким статусом зверталися 86 росіян, у 2014 – 130.

 

Крім того, у аналогічній відповіді минулого місяця міграційна служба уточнювала, що статус біженця отримали лише 4 росіян, а статус людини, яка потребує додаткового захисту – 10.

При цьому 957 людей у 2016 році були примусово повернені назад.

У 2015 році статус біженця чи людини, яка потребує додаткового захисту отримали 7 і 4 людини відповідно, а примусово повернені були 1312 росіян.

Як відомо, у понеділок чернігівські прикордонники повідомили, що 45-росіянин, колишній активіст патріотичних організацій РФ попросив статус біженця в Україні.

Олег Шанковський, УП

Теми: біженціРосія
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