З початку року 54 росіянина попросили статус біженця в Україні

З початку 2016 року 54 росіянина звернулися до українських органів влади з проханням надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит "Доступу до правди".

Згідно з документом, у 2015 році за таким статусом зверталися 86 росіян, у 2014 – 130.

Крім того, у аналогічній відповіді минулого місяця міграційна служба уточнювала, що статус біженця отримали лише 4 росіян, а статус людини, яка потребує додаткового захисту – 10.

При цьому 957 людей у 2016 році були примусово повернені назад.

У 2015 році статус біженця чи людини, яка потребує додаткового захисту отримали 7 і 4 людини відповідно, а примусово повернені були 1312 росіян.

Як відомо, у понеділок чернігівські прикордонники повідомили, що 45-росіянин, колишній активіст патріотичних організацій РФ попросив статус біженця в Україні.

Олег Шанковський, УП