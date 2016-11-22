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У Кличка анонсували знесення незаконної частини Будинку профспілок

Вівторок, 22 листопада 2016, 13:25

У середу 23 листопада в центрі Києва почнеться демонтаж незаконно надбудованих поверхів Будинку профспілок.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

"Завтра місто в 9.00 планує початок демонтажу двох незаконно надбудованих поверхів над профспілками (Хрещатик, 16). Всі підготовчі процедури завершені, виконавча служба повідомлена", - написав він.

За його словами процес демонтажу може зайняти кілька місяців.

Як відомо, у жовтні 2014 року на даху Будинку профспілок, який згорів у лютому 2014 року, розпочалося будівництво. 

Згодом стало відомо, що два поверхи загальною площею близько 800 квадратних метрів надбудували незаконно.

23 березня Вищий господарчий суд зобов’язав Київську міську раду профспілок та ТОВ "Європолекс" демонтувати незаконну надбудову на Будинку профспілок у Києві. 

Українська правда

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Теми: Київбудівництвомісцева влада
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