Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол: Росія намагається посварити українців і поляків

Вівторок, 22 листопада 2016, 14:51

Нинішня гібридна війна Росії головним чином спрямована на роз'єднання України та Польщі, вважає посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Про це він сказав на круглому столі в "Укрінформі" за назвою "Польща та Україна в архівах комуністичних спецслужб. 20 років діяльності спільної робочої групи".

"Зараз гібридна війна, яка ведеться Росією, зосереджується в основному на одному моменті, що полягає в тому, яким чином роз'єднати український і польський народи, використовуючи спільну історію", – заявив Пєкло.

"Саме тому так важливо зробити історію правдивою – такою, якою вона була насправді, а не такою, якою її представляє російська чи радянська пропаганда. Я переконаний, що результати вашої роботи стануть важливим елементом створення ефективної системи безпеки", – сказав він. 

Водночас посол зазначив, що ця історична робота є дуже важливою, оскільки комуністична влада завжди намагалася фальсифікувати історію.

"Дуже добрим доказом цієї фальсифікації є комуністична пропаганда стосовно Другої світової війни, згідно з якою війна нібито почалася після нападу Гітлера на Радянський Союз в 1941 році, хоча насправді вона почалася в 1939 році, коли Гітлер і Радянський Союз разом напали на Польщу. І згідно з цим міфом під час Другої світової війни гинули саме росіяни - не українці, білоруси, грузини, вірмени, азербайджанці", – сказав він.

Дипломат додав, що про це йдеться, зокрема, в останній книжці Тімоті Снайдера "Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним".

Упродовж 20 років діяльності спільної українсько-польської робочої групи вийшло у світ 8 збірників, опубліковано 1293 архівних документи комуністичних спецслужб.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаРосіяУкраїнаісторіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Польща
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24
Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: