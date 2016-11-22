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Росія просить зустрічі із силовиками, яких затримала СБУ

Вівторок, 22 листопада 2016, 18:17

Генеральне консульство РФ в Одесі просить організувати зустріч із затриманими на адмінмежі із Кримом українськими дезертирами, що перейшли служити на бік Росії.

Відповідну ноту направило Україні Генконсульство Росії, передає російське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу посольства РФ в Києві.

Також у консульстві просять надати копії документів, що підтверджують особу громадян Росії.

"У зв'язку з поширеною в українських ЗМІ інформацією про затримання 20 листопада 2016 року органами СБУ громадян Російської Федерації М.Є. Одинцова і А.В. Баранова генеральне консульство Росії в Одесі направило українській стороні ноту з проханням надати копії документів, що підтверджують їх особу та громадянство, а також організувати зустріч російського консульського співробітника з затриманими", - зазначили в посольстві.

Як відомо, Служба безпеки України затримала двох дезертирів на адмінкордоні з Кримом.

Глава СБУ наголосив, що їм вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судом в Миколаєві з можливістю внесення застави 250 і 350 тисяч гривень.

Українська правда

Теми: РосіяСБУКрим
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