Найгарячіше у вівторок було на Маріупольському напрямку - штаб АТО

У вівторок найгарячіше було на Маріупольському напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, бойовики неодноразово обстрілювали Широкине, використовуючи міномети різних калібрів, протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю.

"З мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Тарамчук, Водяне, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів – Мар’їнку. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

Зранку бойовики відкрили вогонь по українських позиціях в районі Красногорівки, використовуючи установки РСЗВ "Град - П" ("Партизан").

"Окупанти випустили у наш бік 4 одиночні боєприпаси від РСЗВ БМ-21 "Град" калібром 122 міліметри", - повідомили у прес-центрі АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському – з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Новозванівку та Новоолександрівку.

"Загалом вогонь по наших позиціях ворог відкривав 19 разів", - розповіли у прес-центрі.

Українська правда