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ГПУ: Слідство довело вину судді Швеця в імітації викрадення авто

Вівторок, 22 листопада 2016, 21:29

Справу щодо судді Вищого господарського суду Віктора Швеця та його співучасника передали на розгляд суду.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з інформацією, слідчі довели вину судді у здійсненні замаху на незаконне заволодіння грошами страхової компанії шляхом імітування викрадення автомобіля "Mercedes-Benz" (модель "ML-350"), який належав його близькому родичу.

Таким чином був штучно створений страховий випадок, а також відбулося завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину і надання завідомо неправдивих показів.

Судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Як відомо, 27 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив повідомлення про підозру судді Вищого госпсуду Віктору Швецю.

28 липня співробітники СБУ під час обшуків у Швеця знайшли паспорт громадянина Угорщини й вилучили $300 тисяч.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Швеця від посади на два місяці.

Українська правда

Теми: судГенпрокуратура
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