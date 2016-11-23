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Коаліція вдарила по бойовиках ІДІЛ в районах Ракки і Мосула

Середа, 23 листопада 2016, 03:34

Війська Міжнародної коаліції впродовж минулої доби завдали 24 удари по ІДІЛ на території Сирії та Іраку, знищивши нафтові свердловини, бурові установки, підрозділи, техніку і озброєння терористів.

Про це йдеться у зведенні Пентагону, повідомляє "Укрінформ".

При цьому найбільша кількість ударів припала до форпостам ІДІЛ поблизу сирійської Ракки і іракського Мосула.

"Поблизу Ракки коаліція завдала сім ударів", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється про поразку в цьому районі двох підрозділів ІДІЛ тактичної ланки, двох транспортних засобів з вибухівкою, заводу з виготовлення боєприпасів, а також двох нафтових свердловин і двох автоцистерн з нафтопродуктами.

Також біля міста Абу-Камаль двома ударами були знищена бурова установка і нафтова свердловина.

Крім того, операції міжнародної коаліції в Сирії проводилися в районі Айн-Іса, де було нанесено три авіаудари, а також поблизу міста Манбідж.

У той же час, повідомляється, що на території Іраку коаліція провела 11 ударів по терористах з використанням винищувачів, штурмової авіації і безпілотників. Зокрема, об'єкти терористів вражені в районах міста Каїм, Бейджи, Кісік і Мосул.

При цьому наголошується, що найбільші зусилля були спрямовані на витіснення ІДІЛ з Мосула, де було проведено шість ударів. Там за добу знищено шість тактичних підрозділів терористів, шість бойових човнів, сім транспортних засобів, в тому числі начинених вибухівкою, три фортифікаційних споруди, а також кілька вогневих позицій.

Теми: СиріяІрак
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