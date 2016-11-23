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НАТО звинувачує РФ в агресії через розміщення "Іскандерів"

Середа, 23 листопада 2016, 04:26

НАТО звинувачує Москву в "агресивній військовій риториці" після повідомлень про розгортання ракетних комплексів в Калінінградській області РФ.

Про це йдеться в заяві альянсу, опублікованій агентством АР, передає "Радіо Свобода".

Так, в заяві підкреслюється, що розміщення ракет на кордоні НАТО "не зменшує напруження і не відновлює передбачуваності відносин".

Раніше в середу в Кремлі назвали розміщення ракетних комплексів в Калінінградській області заходами для забезпечення безпеки Росії "у зв'язку з агресивною політикою НАТО". Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживає заходів, виходячи зі своїх суверенних прав.

Перед цим офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі закликав Росію утриматися від слів і дій, які не відповідають цілям забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

Він заявив, що розміщення Росією зенітних ракетних систем С-400 і ракетних комплексів "Іскандер" в Калінінградській області дестабілізує європейську безпеку. Кірбі підкреслив, що ніякі події в Європі не вимагають від Москви подібної реакції.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що об'єкти НАТО, які загрожують Росії, стануть цілями для ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" і зенітно-ракетні системи великого та середнього радіусу дії С-400 в Калінінградській області.

Теми: РосіяНАТО
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