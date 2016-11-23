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Держприкордонслужба: Бойовики мали розпочати пропуск через "Золоте"

Середа, 23 листопада 2016, 08:57

У середу бойовики мали розпочати пропуск на контрольному пункті "Золоте", однак поки руху немає.

Про це "Українській правді" повідомив помічник голови Держдприкордонслужби Олег Слободян.

"Сьогодні була чергова спроба запустити рух. В Рамках мінських домовленостей та сторона мала розпочати пропуск людей з їхнього боку, але, схоже, що спроба виявилась знову невдалою", - зазначив він.

За словами Слободяна, з контрольованого боку "Золоте" відкривається кожного дня.

"І сьогодні  о 8 годині ранку пункт відкрився, прийшли представники місцевої влади, прикордонники", - сказав він.

Він додав, що бажаючих перейти лінію розмежування на пункті немає.

Напередодні представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що питання "Золотого" буде у середу одним з головних питань на зустрічі в Мінську.

Кучма нагадав, що пунктів пропуску в Луганській області мало і "Золоте" грало б важливу гуманітарну роль, особливо напередодні зими.

За його словами, представники Росії також підтримують Україну у питанні відкриття цього пункту.

"Золоте" з боку, контрольованого владою, розпочало свою роботу 31 березня 2016 року. Однак бойовики так і не відкрили свою сторону для перетину лінії розмежування.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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