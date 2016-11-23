За 4 роки Міноборони РФ оплатило похорони 1000 військових

З 2013 по 2016 рік Міноборони Росії відшкодувало витрати на похорон понад тисячі діючих військовослужбовців і громадян, які проходили військові збори.

Це випливає з даних, які міністерство надало у відповідь на офіційний запит російського агентства РБК.

Згідно з відповіддю, на ці цілі було витрачено не більше 52,3 млн руб. Ця оцінка отримана з урахуванням відомостей Міноборони, що в 2013-2016 роках на поховання військовослужбовців, військових пенсіонерів та ветеранів було спрямовано не більше 20,9 млрд руб., а частка витрат на поховання діючих військовослужбовців і громадян, покликаних на військові збори, які загинули при проходженні військової служби (військових зборів) або померли внаслідок каліцтва чи захворювання, "не перевищує 0,25%".

Таким чином, переважна частина витрат на поховання припала на оплату поховання ветеранів Великої Вітчизняної війни та військових пенсіонерів.

За підрахунками агентства, щорічно з 2013 по 2015 рік Міноборони оплачувало похорон близько 250 військовослужбовців та учасників зборів. У 2016 році в бюджеті закладені кошти на похорон 277 діючих військових.

РБК зазначає, що Міноборони РФ статистику втрат публікувало в останній раз в 2009 році. Згідно з тими даними, в 2008 році загинув 471 військовослужбовець, половина з яких покінчили життя самогубством. На наступний рік генпрокурор Росії повідомив, що в 2009 році в армії загинули 478 осіб.

Після цього жодне з відомств не публікувало даних про загибель військовослужбовців в армії протягом п'яти років.

Згідно з даними російського казначейства, за статтею про відшкодування витрат на поховання Міноборони витратило 5,4 млн руб. в 2013 році і 4,8 млн руб. в 2014 році, а в 2015 році – більш ніж в 10 разів більше, 6 млрд руб.

Агентство зазначає, що це цифри з відкритої частини бюджету. Фактично витрати були вищими, до 5 млрд руб. щорічно, і велика частина проходила за "закритими" розділами, випливає з відповіді департаменту Міноборони.

За даними члена президентської Ради з прав людини Сергія Кривенка, за період з 2014 по середину 2015 року в російській армії загинуло 150 осіб. При цьому експерт погоджується, що реальна цифра армійських втрат могла бути вдвічі більшою.

Кривенко також пояснив, що половина з виявлених ним загиблих військових у 2014-2015 роках, швидше за все, відноситься до втрат у ході "української кампанії".

"Родичам не розкривали місця та обставини смерті, була відсутня чітка інформація про перевірки слідчими або органами військової прокуратури фактів загибелі", – розповідає експерт.

У Міноборони зростання витрат на поховання пояснюють щорічною індексацією тарифів на ритуальні послуги та встановлення і виготовлення надгробних пам'ятників. Крім того, дається взнаки зростаючий курс іноземної валюти, що купується для оплати поховання військових пенсіонерів та учасників Великої Вітчизняної війни, які проживають у Литві, Латвії та Естонії.