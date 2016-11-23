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У колонію за сином Джемілєва приїдуть дипломати – захистити від провокацій

Середа, 23 листопада 2016, 11:15

Для звільнення сина лідера кримських татар Хайсера Джемілєва його захист має намір задіяти консульські служби України на території Росії.

Про це 22 листопада повідомив виданню "Крим Реалії" російський адвокат ув'язненого Микола Полозов.

За його словами, це необхідно для мінімізації ризиків, пов'язаних з намірами сім'ї Джемілєва привезти його після звільнення з колонії до Києва.

"Планується, що консули приїдуть до колонії на службовому транспорті, на якому і буде пересуватися Хайсер. Цей транспорт не підлягає огляду, його не можна зупиняти. Я сподіваюся, що це буде мінімальною гарантією того, що стосовно нього не будуть здійснюватися провокації з боку російських правоохоронців", – говорить адвокат.

Захисник однак не виключає, що стосовно ув'язненого в Росії може бути порушена нова кримінальна справа.

"Ну, наприклад, що він щось вкрав в колонії або напав на охоронця. Також провокації можливі, коли він звільниться... Основним завданням у момент звільнення Хайсера буде забезпечення повної його ізоляції від можливості доступу будь-яких правоохоронних органів Росії", – каже Полозов.

За його словами, якщо Хайсеру Джемілєву не дозволять виїхати в Україну, його доставлять на територію українського консульства в Росії і залишиться там до вирішення всіх проблемних моментів.

Як відомо, термін відбування покарання Хайсер Джемілєва спливає 26 листопада, проте за російським законодавством, його мають звільнити в останній робочий день перед завершенням терміну, тобто в п'ятницю, 25 листопада.

У 2013 році Хайсер Джемілєв був визнаний винним у вбивстві з необережності знайомого своєї сім'ї Февзі Едемова з батьківської рушниці.

Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін ув'язнення в 5 років, винесений Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва.

При цьому Дніпровський суд Києва в квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

Хайсер Джемілєв відбуває покарання в Астраханській колонії №10.

"Українська правда" у Threads

Теми: Джемілєвправа людини
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