Генпрокуратура перелічила справи проти Януковича і К°

Генеральна прокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит журналістки Катерини Сергацкової через ресурс "Доступ до правди".

ГПУ зазначила, що зокрема здійснюються такі досудові розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою:

Віктора Януковича у заволодінні спільно з іншими посадовцями державним майном, а саме комплексом "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" на загальну суму понад 540 млн. грн.; ділянкою 17, 48 га у заповіднику Сухолуччя на суму 22,5 млн. грн; за фактом одержання хабаря 26,6 млн. грн під виглядом авторської винагороди від ТОВ "Друкарня "Новий світ", а також незаконного створення та фінансування за рахунок держбюджету на суму 220 млн грн телекомунікаційної мережі спеціального призначення на базі "Укртелекому".

Також Янукович фігурує у розслідуванні щодо так званих законів 16 січня, прийнятих шляхом фальсифікації, а також "за фактом створення злочинної організації та вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів, внаслідок чого у період січня – лютого 2014 року заподіяно смерть 78 особам та спричинено вогнепальні поранення 180 особам".

Щодо оточення екс-президента України, то також провадяться розслідування за підозрою:

Віталія Захарченка, екс-голови МВС, щодо створення злочинної організації та масових вбивств на Майдані, поставки та надання вказівки на застосування проти мітингувальників спецзасобів виробництва Росії та розтрати коштів на суму 1177,2 тис грн.

Віктора Пшонки, екс-генпрокурора, у заволодінні державними коштами на суму 68,3 млн грн, призначених на поточний ремонт будівель ГПУ, а також у сприянні протидії мирним акціям протесту;

Олександра Януковича, колишнього народного депутата, за ухилення від податків ПАТ "Артемівськ-Вайнері";

Миколи Азарова, екс-прем’єр-міністра, за ті самі 220 млн грн державних коштів на створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення на базі "Укртелекому", що також ставляться на карб Віктору Януковичу, плюс протидія мирним акціям протесту, а також за організацію прийняття постанов Кабміну, що розширювали застосування спецзасобів проти мітингувальників;

Едуарда Ставицького, екс-міністра енергетики та промислової політики, за фактом виведення з державної власності комплексу "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" та земельних ділянок площею 104 га.

Зазначені кримінальні провадження в одне не об’єднані, а досудові розслідування зупинені у зв’язку із розшуком підозрюваних, наголошують у ГПУ.

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Зупинено досудові розслідування за підозрою Олександра Клименка "у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства та суду".

Крім цього ГПУ розслідує кримінальні провадження щодо Олександра Арбузова, екс-голови Нацбанку, та Раїси Богатирьової, екс-віце-прем’єра та екс-міністра охорони здоров’я.

У зв’язку з переховуванням від органу досудового розслідування їх оголошено в розшук, а Арбузов, за словами ГПУ, перебуває також у міжнародному розшуку Інтерполу.

Повністю з інформаційним запитом та відповіддю Генпрокуратури можна ознайомитись тут.