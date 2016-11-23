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Адвокат Януковича каже, що в Києві хочуть зірвати допит

Середа, 23 листопада 2016, 15:28

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк просить Державну судову адміністрацію України забезпечити якісний відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судом.

Про це він заявив у своєму коментарі, надісланому "Українській правді".

Сердюк зазначив, що представники прокуратури України "висловлюють сумніви в можливості проведення допиту в форматі відео конференції".
  
За його словами, між судами в Ростові і Києві було проведено успішний тестовий відеозв'язок.

"Що дало підстави прокуратурі вважати, що можуть бути технічні перешкоди абсолютно не зрозуміло. Єдине можливе пояснення - наявність великої кількості офіційних осіб, не зацікавлених у отриманні від В.Ф. Янукович публічних свідчень у справі "беркутівців", - заявив він.

"Саме ці особи можливо готують зрив відеотрансляції. Ми звертаємося до Державної судової адміністрації з вимогою забезпечити на території України надійний і якісний відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судом", - додав Сердюк.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит колишнього президента Віктора Януковича і екс-командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада в 13.00.

Українська правда

Теми: ЯнуковичдопитМайдан
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