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МЗС обурилося черговим нападом на культцентр України у Москві

Середа, 23 листопада 2016, 23:32

МЗС України заявило рішучий протест російській стороні та висловило обурення фактом підпалу державного прапора, який було скоєно 22 листопада під час нападу на приміщення Національного культурного центру України в Москві групою радикально налаштованих молодиків. 

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

"Про спланований і санкціонований характер подібних акцій свідчить систематичність їх проведення під стінами українського закладу у самому центрі Москви, а також відсутність належної реакції з боку правоохоронних органів. Зазначені події навколо української установи розцінюються в Україні як відверта провокація, метою якої є розпалювання міжнаціональної ворожнечі та штучне нав’язування російському суспільству антиукраїнської агресії", - йдеться у заяві МЗС.

У Міністерстві закордонних справ наголосили на вимозі невідкладно розслідувати злочин та закликали до публічності судового вироку усім причетним до його скоєння.

Раніше повідомлень про напад невідомих на культурний центр в РФ не було, однак у мережі з'явилося відео нападу та спалення українського прапору. В описі до відео повідомляється, що нападники застосували шумові гранати та щось написали на стіні установи. 

 

Як відомо, у вересні співробітники Культурного центру України з числа громадян РФ захопили будівлю Центру, гендиректора Володимира Іонова, призначеного Україною, не пускали на робоче місце, у його кабінеті було змінено замок. Іонов заявляв, що громадяни РФ, які працювали у Центрі до його призначення, блокують його роботу.

28 жовтня 2015 року за підозрою у розповсюдженні екстремістської літератури було затримано директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну. Суд помістив її під домашній арешт. За версією слідства, директор бібліотеки з 2011 по 2015 рік займалася розповсюдженням екстремістських книг, у тому числі текстів українського націоналіста Дмитра Корчинського.

Їй пред'явлено звинувачення за пунктом "б" ч.2 ст.282 Кримінального кодексу (розпалювання ненависті або ворожнечі з використанням свого службового становища), а також у розтраті грошей, виділених на оплату юридичних послуг для бібліотеки.  Свою провину Шаріна не визнає.

Під час обрання запобіжного заходу Шаріна відзначала, що під час обшуку у бібліотеці дійсно були вилучені заборонені книги, проте наполягала на тому, що усю літературу підкинули. За її словами, у 2010 році щодо Шаріної слідчі вже порушували кримінальну справу, тоді було вилучено 73 книги. Через рік справу було закрито, Шаріна отримала право на реабілітацію.

Українська правда 

Теми: Росіякультура
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