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Біля берегів Японії стався ще один землетрус, Фукусіму теж "зачепило"

Четвер, 24 листопада 2016, 01:57

На північному сході Японії в  ніч на 24 листопада стався землетрус магнітудою 6,1 бали.

Про це повідомляє видання Kyodo News з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

Підземні поштовхи  зачепили територію північно-східної та східної Японії, зокрема префектури Ібаракі, Міягі, Ямагата, Тотігі, Сайтама, Тіба, а також префектуру Фукусіма.

За даними Токійської енергетичної компанії (TERCO), ніяких пошкоджень на обох атомних станціях не спостерігається. 

Жодних попереджень про цунамі також не надходило.

Теми: Японіястихійне лихостихія
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