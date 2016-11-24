Біля берегів Японії стався ще один землетрус, Фукусіму теж "зачепило"

На північному сході Японії в ніч на 24 листопада стався землетрус магнітудою 6,1 бали.

Про це повідомляє видання Kyodo News з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

Підземні поштовхи зачепили територію північно-східної та східної Японії, зокрема префектури Ібаракі, Міягі, Ямагата, Тотігі, Сайтама, Тіба, а також префектуру Фукусіма.

За даними Токійської енергетичної компанії (TERCO), ніяких пошкоджень на обох атомних станціях не спостерігається.

Жодних попереджень про цунамі також не надходило.