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S&P попередило про ризики для банків РФ та світу у 2017-му

Четвер, 24 листопада 2016, 03:14

У 2017 році російські банки продовжать йти з ринку, а у наступні 5 років зіткнуться з "новою нормальністю", пов'язаною з низькими темпами зростання економіки.

Про це йдеться у огляді ризиків для глобального фінансового сектора від аналітиків Standard&Poors, пише РБК.  

Бурхливого зростання, яке спостерігалося у банківському секторі до кризи, у найближчі роки не передбачається, вважають експерти.

За даними S&P, кредитування у найближчі роки ростиме лише на 5-7% - це найнижче значення у порівнянні з передкризовим періодом. На думку експертів, населення і бізнес у найближчі роки будуть неохоче брати кредити, а самі банки не будуть прагнути нарощувати кредитування через ризики. 

Попри чистку банківського сектора від проблемних банків та відхід з ринку дрібних і середніх банків, конкуренція у секторі лише посилилася, відзначають в S&P. За даними організації, у листопаді 2016 року в РФ було 649 ліцензованих банків, на кінець 2013 року їх налічувалося 923. 

Слабкі темпи зростання глобальної економіки, політична нестабільність в США і країнах Європи, низькі процентні ставки негативно позначилися на роботі більшої частини найбільших банківських систем світу у 2016 році, а у 2017 році ризики, пов'язані з цими факторами, збережуться. 

За оцінками S&P, у 2016 році з негативними економічними трендами зіткнулися 11 з 20 найбільших банківських систем світу - РФ, Китаю, Гонконгу, Великобританії, Німеччини, Бразилії, Індії, Австралії, Канади, Швеції та Японії.

Також S&P попередило про довгострокові політичні наслідки виходу Великобританії зі складу ЄС.

"В Європі поширилися популістські тренди. Люди зацікавлені в проведенні референдумів про вихід своїх країн ЄС", - відзначають аналітики агентства та нагадують, що у найближчі місяці у Німеччині та Франції пройдуть вибори глав держав, а в Італії - конституційний референдум. 

Політика адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа є непередбачуваною, через що складно оцінити її вплив на регулювання, економічне зростання, процентні ставки і, в кінцевому рахунку, результати роботи банків, зазначають експерти.

Теми: банкикриза
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