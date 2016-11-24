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У Кремлі заявили, що стосунки з США - "на дні"

Четвер, 24 листопада 2016, 03:37

Відносини РФ з США наразі перебувають "на дні" і навряд чи їх можна ще більше зіпсувати.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву новообраного президента США Дональда Трампа про те, що він не підтримує ідею "перезавантаження"

"Зараз рівень наших двосторонніх відносин залишає бажати кращого. Навряд чи можна чомусь нашкодити у цих відносинах, вони перебувають зовсім на дні. Але, безумовно, ми розраховуємо на те, що діалог буде відновлено і почнеться не простий і ясно, що не швидкий, процес виведення відносин у конструктивне русло", - зазначив Пєсков. 

"Слово "перезавантаження" дійсно себе скомпрометувало. Наслідки "перезавантаження" дійсно зовсім не ті, які ми хотіли б бачити", - додав він. 

При цьому Пєсков нагадав, що президент РФ неодноразово говорив про бажання РФ "вибудовувати добрі взаємовигідні і рівні відносини з США". "У даному випадку президент відзначав надію на взаємність з боку Вашингтона", - додав Пєсков.

Теми: РосіяСШАміжнародні відносини
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