Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Приватизацію ОПЗ обговорюють з 6-7 інвесторами - Білоус

Четвер, 24 листопада 2016, 04:34

Діалог щодо приватизації "Одеського припортового заводу" ведеться із 6-7 інвесторами.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус. 

"14 грудня ми готуємось до проведення аукціону, ... тяжкий переговорний процес. Ті, хто хотів про себе заявити, вже заявили. Є ті, хто не заявив, але ми знаємо, що вони є і ми ведемо їхні подачі заявок, обговорюємо", - повідомив Білоус.

За його словами, у тих,хто ще не ухвалив рішення (щодо участі у конкурсі), є час до 18:00 6 грудня, щоб подати усі документи.

"Наразі діалог ведеться з 6-7 учасниками. Дехто "сидить в окопах", дехто приймає останнє рішення, дехто відмовиться... Це не той процес, який ми можемо прогнозувати", - додав голова ФДМУ.

"6 грудня ми приймаємо заявки і дивимося, чи відповідають вони вимогам до тієї приватизації. ... 9 числа ми, скоріше за все, оголосимо кандидатів, які підуть на аукціон, який відбудеться 14 числа", - додав Білоус. 

Таку попередньо невелику кількість претендентів на ОПЗ Білоус пояснив "стагнацією у хімічній галузі" і "не супер привабливою обстановкою в Україні", маючи на увазі АТО.

Говорячи про продаж Миколаївської ГЕС "Мигіївська", аукціон щодо якої відбувся 22 листопада, Білоус зазначив, що на ньому "фактично були рекордні показники".

"Виставивши за 10 млн грн змогли досягнути ціни у 52,5 млн грн за цей об'єкт. Була велика конкуренція, 16 інвесторів змагалося за нього. Завтра ми виставляємо ще одну станцію, а наступного тижня ще буде один такий конкурс", – розповів Білоус.

За його словами, Миколаївську гідроелектростанцію придбав вітчизняний інвестор ТОВ МЗ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗприватизаціяБілоус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
ОПЗ
Справа Сенниченка: суд заочно заарештував ексочільника ОПЗ
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
Фонд держмайна планує приватизацію ОПЗ на перше півріччя 2022 року
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: