Приватизацію ОПЗ обговорюють з 6-7 інвесторами - Білоус

Діалог щодо приватизації "Одеського припортового заводу" ведеться із 6-7 інвесторами.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

"14 грудня ми готуємось до проведення аукціону, ... тяжкий переговорний процес. Ті, хто хотів про себе заявити, вже заявили. Є ті, хто не заявив, але ми знаємо, що вони є і ми ведемо їхні подачі заявок, обговорюємо", - повідомив Білоус.

За його словами, у тих,хто ще не ухвалив рішення (щодо участі у конкурсі), є час до 18:00 6 грудня, щоб подати усі документи.

"Наразі діалог ведеться з 6-7 учасниками. Дехто "сидить в окопах", дехто приймає останнє рішення, дехто відмовиться... Це не той процес, який ми можемо прогнозувати", - додав голова ФДМУ.

"6 грудня ми приймаємо заявки і дивимося, чи відповідають вони вимогам до тієї приватизації. ... 9 числа ми, скоріше за все, оголосимо кандидатів, які підуть на аукціон, який відбудеться 14 числа", - додав Білоус.

Таку попередньо невелику кількість претендентів на ОПЗ Білоус пояснив "стагнацією у хімічній галузі" і "не супер привабливою обстановкою в Україні", маючи на увазі АТО.

Говорячи про продаж Миколаївської ГЕС "Мигіївська", аукціон щодо якої відбувся 22 листопада, Білоус зазначив, що на ньому "фактично були рекордні показники".

"Виставивши за 10 млн грн змогли досягнути ціни у 52,5 млн грн за цей об'єкт. Була велика конкуренція, 16 інвесторів змагалося за нього. Завтра ми виставляємо ще одну станцію, а наступного тижня ще буде один такий конкурс", – розповів Білоус.

За його словами, Миколаївську гідроелектростанцію придбав вітчизняний інвестор ТОВ МЗ.