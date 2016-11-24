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Омелян анонсував кроки до розвитку дорожньої інфраструктури

Четвер, 24 листопада 2016, 07:05

У грудні почнуть роботу двосторонні робочі групи України та Польщі з питань покращення залізничного, автомобільного сполучення та розвитку дорожньої інфраструктури.

Про це повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян за підсумками зустрічі з очільником Мінінфраструктури і будівництва Польщі Анжеєм Адамчиком. 

"На порядку денному - "Віа Карпатія" - нова автомагістраль, що з'єднає Балтику і Чорне море, зокрема через Україну. Окрім цього, лібералізація авто- і повітряних перевезень... Чекаємо на візит міністра до Києва на початку наступного року", - зазначив Омелян.

"Перевірив автошляхи Львівщини: дороги державного значення Львів- Пустомити-Меденичі,  Судова Вишня-Яворів-Рава-Руська. ... Приємно, що Онур і Автомагістраль якісно виконують роботи, а остання компанія - ще й у рекордні терміни", - додав глава Мінінфраструктури. 

Теми: дорогиПольща
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