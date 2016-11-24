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Росія знову привезла бойовикам 40 вантажівок "гуманітарки"

Четвер, 24 листопада 2016, 07:58

Колона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу у 58 раз незаконно перетнула українсько-російський кордон.

У МНС РФ вранці 24 листопада повідомили, що вантаж пройшов митне оформлення "у суворій відповідності з міжнародним законодавством", після оформлення в цілому понад 40 автомобілів з вантажем загальною масою понад 400 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей.

Згідно з повідомленням, основна маса вантажу - "продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності".

За даними МНС, одна з частин колони прибула для "оформлення" на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв-Курган".

"Усі заходи на пунктах пропуску здійснювалися у присутності представників митної і прикордонної служб України. Автомобілі МНС РФ заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. Перевірці піддалися не лише техніка, але й супровідні документи на гуманітарний вантаж", - заявили в МНС РФ.

Українська правда

Теми: РосіяДонбасгуманітарка
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