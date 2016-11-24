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Суд скасував можливість застави для дезертирів, спійманих біля Криму

Четвер, 24 листопада 2016, 12:13

Центральний райсуд Миколаєва скасував можливість внесення застави за затриманих на адмінкордоні з анексованим Кримом дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на повідомлення суду.

Зазначено, що 23 листопада в суді було розглянуто клопотання слідчого про зміну способу виконання запобіжного заходу затриманим.

Враховуючи те, що військовослужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, суд вирішив, що до них може бути застосована виключно запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Таким чином, суд змінив своє попереднє рішення і скасував заставу для заарештованих дезертирів.

Як відомо, 22 листопада суд заарештував Одинцова і Баранова, але встановив заставу 350 та 250 тисяч гривень.

В СБУ раніше заявили, що затримали на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії заявляють, що колишніх українських військових, які зрадили присязі, нібито виманили на пункт "Джанкой".

Теми: арміясуд
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