Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Димок" і "Весна": у Торецьку вилучили сигарети виробництва "ДНР"

Четвер, 24 листопада 2016, 12:45

Правоохоронці під час обшуку в Торецьку Донецької області вилучили у місцевого жителя 50 тисяч пачок сигарет, країною виробництва яких була вказана "ДНР".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова обласної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Вартість вилучених тютюнових виробів становить 75 тисяч гривень. Також вилучена велика сума грошей, імовірно, вже отримана від збуту такого товару. Як потрапила ця "продукція" на підконтрольну Україні територію належить встановити слідству. Також матеріали будуть направлені для подальшого розслідування у фіскальну службу", – повідомив він.

 
Фото: Донецька поліція

"Сигарети "Димок" і "Весна" – яка "республіка", такі і назви", – зіронізував Аброськін.

"Українська правда" звернулася в донецьку поліцію з проханням уточнити, чи справді 50 тисяч пачок сигарет були оцінені в 75 тисяч гривень і в даний момент очікує відповіді.

Українська правда

Теми: ДНРконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: