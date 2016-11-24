"Димок" і "Весна": у Торецьку вилучили сигарети виробництва "ДНР"

Правоохоронці під час обшуку в Торецьку Донецької області вилучили у місцевого жителя 50 тисяч пачок сигарет, країною виробництва яких була вказана "ДНР".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова обласної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Вартість вилучених тютюнових виробів становить 75 тисяч гривень. Також вилучена велика сума грошей, імовірно, вже отримана від збуту такого товару. Як потрапила ця "продукція" на підконтрольну Україні територію належить встановити слідству. Також матеріали будуть направлені для подальшого розслідування у фіскальну службу", – повідомив він.

Фото: Донецька поліція

"Сигарети "Димок" і "Весна" – яка "республіка", такі і назви", – зіронізував Аброськін.

"Українська правда" звернулася в донецьку поліцію з проханням уточнити, чи справді 50 тисяч пачок сигарет були оцінені в 75 тисяч гривень і в даний момент очікує відповіді.

Українська правда