Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У чергах на кордоні з Польщею майже 1400 авто

П'ятниця, 25 листопада 2016, 00:57

У пунктах пропуску в чергах на кордоні з Польщею станом на 22:00 24 листопада зібралися 1390 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 350 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 200, "Шегині" - 180, "Угринів" - 150, "Грушів" - 110, "Краковець" - 90, "Смільниця" - 10.

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 80 авто. В інших ПП на цьому напрямку черг немає.

На кордоні з Молдовою, Угорщиною і Словаччиною автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Польща
У Польщі ремонтуватимуть Leopard 2 для України
Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні
"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: