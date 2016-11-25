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На сайт Єврокомісії здійснили потужну кібератаку

П'ятниця, 25 листопада 2016, 02:05

Інтернет-сайт Європейської комісії піддався в четвер у другій половині дня серйозній кібер-атаці.

Про це повідомила газета "Лібр Бельжик" з посиланням на внутрішній документ ЄК, який потрапив в її розпорядження.

Ця інформація була підтверджена офіційним представником Єврокомісії Маргарітісом Схінасом.

Йдеться про атаку "великого масштабу" шляхом блокування послуг, що заподіяла затори з'єднань в Інтернеті, які сповільнювали доступ до сайту виконавчого органу ЄС і доступ його персоналу до Інтернету.

"Атаку вдалося зупинити, і ніякий витік даних не відбувся", - заявив представник Єврокомісії.

Інтерфакс-Україна

Теми: хакериЄврокомісія
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