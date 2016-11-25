Парубій: Порошенко готовий до компромісу щодо нового складу ЦВК

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що президент Петро Порошенко готовий в разі необхідності змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Проводяться консультації. Буквально позавчора я черговий раз з того приводу мав розмову з президентом. Ми з ним узгодили певні позиції. Президент готовий йти на дискусію, готовий йти на заміну того чи іншого кандидата з переліку який є, для того щоб Верховна Рада позитивно проголосувала", - сказав Парубій.

Він переконаний, що вже скоро парламент зможе проголосувати за новий склад ЦВК. Зараз, за словами Парубія, позиції фракцій не узгоджені.

"До мене звернулися найбільші політичні фракції з проханням перенести це питання до остаточного завершення консультацій. Мають відбутися додаткові консультації, і, очевидно, треба буде провести певні заміни", - зазначив він.

У жовтні Парубій заявив, що запропонує президенту повторно внести кандидатури нового складу ЦВК, оскільки для нинішнього подання не вистачає голосів.

Як відомо, 7 червня 2016 року президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити 12 з 15 членів комісії ЦВК і одночасно призначити 11 нових членів.

Термін повноважень 12 членів ЦВК закінчився 1 червня 2014 року.