Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко сумнівається, що Янукович скаже щось важливе

П'ятниця, 25 листопада 2016, 10:19

Генеральний прокурор Юрій Луценко не очікує, що колишній президент Віктор Янукович надасть важливі свідчення у справі злочинів проти Євромайдану під час відеодопиту, який має відбутися 25 листопада.

Про це він пише у п'ятницю в своєму Facebook.

Луценко зазначив, що очікувати чогось важливого від допиту Януковича в суді не варто.

"По-перше, цей допит ініціював захист "беркутів", що підозрюються у розстрілах на Майдані. По-друге, російський суд відразу поставив умовою скайп-допиту його проведення саме в кінці листопада. По-третє, в Ростов звезли всю кремлівську медіа машину", – пише він.

"Тому я особисто розглядаю це дійство в якості чергової піар акції про " нелегітимну київську хунту" в річницю Євромайдану", – зазначив генпрокурор.

На думку Луценка, "все це означає, що кремлівські покровителі кривавого диктатора зрозуміли: ГПУ вийшла на фінішну пряму для початку судових процесів проти організованого злочинного угрупування Януковича".

"І це - його останній шанс поговорити в якості свідка", – зазначив генпрокурор.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.

Янукович після відеодопиту анонсував також прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону.

Крім того, у третю річницю початку Євромайдану в Україні росіянам показали фільм Олівера Стоуна "Україна у вогні", у якому стверджується, що Майдан організувало Центральне розвідувальне управління США.

У стрічці є уривки інтерв'ю з екс-президентом України, втікачем Віктором Януковичем і міністром внутрішніх справ тих часів Віталієм Захарченком.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: