Бойовики почали обстріл пункту "Мар'їнка"
П'ятниця, 25 листопада 2016, 10:33
Бойовики розпочали обстріли контрольно-пропускного пункту "Мар'їнка", роботу пункту призупинено.
Про це йдеться у твіттері Державної прикордонної служби.
"Пропускні операції на КрП "Мар'їнка" призупинено. Терористи розпочали обстріл поодинокими пострілами зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм", - сказано в повідомленні.
Пропускні операції на КрП "Мар'їнка" призупинено. Терористи розпочали обстріл поодинокими пострілами зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) November 25, 2016
Як відомо, у четвер бойовики теж обстрілювали пункт зі стрілецької зброї.
Українська правда