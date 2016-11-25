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Бойовики почали обстріл пункту "Мар'їнка"

П'ятниця, 25 листопада 2016, 10:33

Бойовики розпочали обстріли контрольно-пропускного пункту "Мар'їнка", роботу пункту призупинено.

Про це йдеться у твіттері Державної прикордонної служби.

"Пропускні операції на КрП "Мар'їнка" призупинено. Терористи розпочали обстріл поодинокими пострілами зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм", - сказано в повідомленні.

Як відомо, у четвер бойовики теж обстрілювали пункт зі стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: Донбас
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