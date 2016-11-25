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Ємець зсередини слідкуватиме за конкурсом на суддів Верховного суду

П'ятниця, 25 листопада 2016, 12:49

Депутат від Народного фронту Леонід Ємець разом з групою однодумців подав документи на конкурс з відбору на посаду суддів Верховного Суду, щоб його контролювати.

Про це "Українській правді" розповів Ємець.

"На початку ми кинули клич, щоб спеціалісти подавались на цей конкурс, але тоді подали лише 900 осіб. Багато з тих, хто не хотів реєструватися пояснювали це побоюваннями, що у високих кабінетах ведуть переговори про списки суддів, які однозначно виграють", - розповів він.

"Плюс є кілька дуже одіозних персонажів, наприклад Артур Ємельянов і ще інші, хто ходить і випромінює, що вони переможуть у конкурсі", - сказав Ємець і додав, що сподівається, що Рада Доброчесності і НАБУ проведуть перевірку всіх кандидатів.

"На це я вимушений був запропонувати, що я тоді включаюся в цей процес, щоб зсередини його контролювати і бачити, як будуть проходити тестування, співбесіди, всі процедури і таким чином вдалося переконати ще кілька сотень кандидатів. Тепер у нас 1300 претендентів", - розповів він.

"Сподіваюсь, конкурс буде чесним", - додав Ємець.

Він додав, що подався не один, а разом з колегами однодумцями.

"Ми придумали план – нас кілька осіб, з яких публічно заявлений тільки я, а про інших ніхто знати не буде. Це науковці, адвокати і судді. Ми подаємось і далі будемо отримувати інформацію з першоджерела. Як тільки відчуємо, що є підстави говорити, що конкурс нечесний, або є якісь обмеження , ми будемо жорстко реагувати", - зазначив Ємець.

На питання, що він буде робити, якщо сам виграє конкурс, Ємець відповів:

"Пропоную тоді і думати. У мене є округ, за який я відповідаю. Але судова реформа – одна з тих обіцянок, які я давав виборцям. Тому спочатку – проведення чесного конкурсу, а далі вже буду думати"

Як відомо, формування нового складу Верховного суду має відбутися до березня.

Оксана Коваленко, УП

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Теми: суд
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