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Порошенко відправляє Мушку до Кіски

П'ятниця, 25 листопада 2016, 15:21

Президент Петро Порошенко призначив Юрія Мушку послом України в Словаччині.

Відповідний указ від 25 листопада оприлюднено на сайті президента.

Президентом Словацької Республіки з 2014 року є Андрей Кіска (Andrej Kiska) – не лише політик, а й підприємець і публіцист.

52-річний Мушка з кінця 2003-го до початку 2006 року працював послом України в Угорщині, а з травня 2006 року до вересня 2008 року – послом України у Кореї, зазначає "Європейська правда".

 
Юрій Мушка

Після цього з червня 2010 року до березня 2014 року Мушка вдруге очолював посольство України в Угорщині.

У червні 2016 року Порошенко звільнив Олега Гаваші з посади посла України в Словаччині. Гаваші виявився причетним до гучного скандалу, пов'язаного із контрабандою цигарок.

23 травня громадянин України в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль оприлюднив ім’я того, хто намагався провезти контрабанду – ним виявився Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.

Пізніше стало відомо, що МЗС здійснює службове розслідування щодо працівниці посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин, чоловіка якої затримали з контрабандою.

Читайте також: "Від поцілунків Януковича до "кришування" контрабанди: історія одного посла України". 

Теми: СловаччинаПорошенкоміжнародні відносини
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