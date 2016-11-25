Експерта, який розслідував справу Литвиненка, знайшли зарізаним

Експерт з радіації Метью Панчер, який розслідував загибель агента російських спецслужб Олександра Литвиненка, знайдений мертвим у своєму будинку в Дрейтон (Оксфордшир, Великобританія).

Про це пише Ліга з посиланням на The Times.

Панчер помер від втрати крові після численних ножових поранень. Коронер ухвалив, що Панчер вчинив самогубство.

Однак один з детективів вважає, що він не зміг би залишатися в свідомості, завдаючи собі ці удари, пише Mirror.

Видання уточнює, що Панчера знайшли з пораненнями рук, шиї і верхнього відділу черевної порожнини. Ознак того, що він чинив опір, немає, так само як і слідів крові інших людей.

В цілому, патологоанатоми не виключають, що до смерті Метью Панчера могли бути причетні інші особи.

За п'ять місяців до загибелі експерт по радіації приїжджав до Росії.

Як відомо, 21 січня 2016 року у Лондоні оприлюднили доповідь головуючого судді Високого суду Лондона сера Роберта Оуена, що містить висновки про причетність президента РФ Володимира Путіна до вбивства офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році.