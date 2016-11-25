ГПУ просить посадити командира "Беркуту" за події 2010 року

Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно командира роти столичного "Беркуту", командира взводу та 5-х їх підлеглих міліціонерів.

Про це йдеться в повідомленні ГПУ у п'ятницю.

Вказується, що ці особи діючи за вказівкою екс-нардепа "Партії регіонів" Вадима Колесніченка, разом із колишнім заступником начальника управління ГУ МВС України в м. Києві, командиром полку міліції "Беркут" та його заступником, "перевищуючи владу та свої службові повноваження 08 квітня 2010 року під час проведення одного із відкритих заходів" в "Українському домі" спровокували конфлікт та безпідставно застосували силу до відвідувачів цього заходу, затримали 14 з них, серед яких був Герой України похилого віку, заподіявши їм тілесні ушкодження.

Окрім цього, згідно з інформацією ГПУ, ці правоохоронці перешкодили журналістській діяльності та застосували насильство і спричинили тілесні ушкодження журналісту одного з телевізійних каналів, який намагався задокументувати їх незаконні дії.

"Колесніченка, заступника начальника управління міліції та заступника командира полку спецпідрозділу "Беркут" оголошено в розшук та судом надано дозволи на їх затримання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що статті, за якими звинувачують вказаних осіб, передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Як відомо, у квітні 2010 року співробітники міліції затримали 13-15 прихильників Всеукраїнського об'єднання "Свобода" за підозрою в знищенні експонатів фотовиставки "Волинська різня": польські і єврейські жертви ОУН й УПА", яка 8 квітня відкрилася в Українському домі в Києві.

Українська правда