Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ просить посадити командира "Беркуту" за події 2010 року

П'ятниця, 25 листопада 2016, 16:49

Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно командира роти столичного "Беркуту", командира взводу та 5-х їх підлеглих міліціонерів.

Про це йдеться в повідомленні ГПУ у п'ятницю.

Вказується, що ці особи діючи за вказівкою екс-нардепа "Партії регіонів" Вадима Колесніченка, разом із колишнім заступником начальника управління ГУ МВС України в м. Києві, командиром полку міліції "Беркут" та його заступником, "перевищуючи владу та свої службові повноваження 08 квітня 2010 року під час проведення одного із відкритих заходів"  в "Українському домі" спровокували конфлікт та безпідставно застосували силу до відвідувачів цього заходу, затримали 14 з них, серед яких був Герой України похилого віку, заподіявши їм тілесні ушкодження.

Окрім цього, згідно з інформацією ГПУ, ці  правоохоронці перешкодили журналістській діяльності та застосували насильство і спричинили тілесні ушкодження журналісту одного з телевізійних каналів, який намагався задокументувати їх незаконні дії.

"Колесніченка, заступника начальника управління міліції та заступника командира полку спецпідрозділу "Беркут" оголошено в розшук та судом надано дозволи на їх затримання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що статті, за якими звинувачують вказаних осіб, передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Як відомо, у квітні 2010 року співробітники міліції затримали 13-15 прихильників Всеукраїнського об'єднання "Свобода" за підозрою в знищенні експонатів фотовиставки "Волинська різня": польські і єврейські жертви ОУН й УПА", яка 8 квітня відкрилася в Українському домі в Києві.

Українська правда

Теми: Беркут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Беркут
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
Першим вбитим на Майдані був не Нігоян – ДБР
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: