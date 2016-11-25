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Бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО

П'ятниця, 25 листопада 2016, 17:03

З опівночі і до 18.00 25 листопада російсько-окупаційні війська здійснили 23 обстріли наших позицій.

Про це повідомляє у п'ятницю ввечері прес-центр штабу АТО.

Так, згідно з даними штабу, на маріупольському напрямку по Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія противника. З мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Талаківці, Павлополю, Новотроїцькому, Широкиному, Лебединському, Гнутовому та Водяному.

На донецькому напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли Авдіївку, а з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Луганське.

На Луганському – по Новоолександрівці та Кримському стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: АТО
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