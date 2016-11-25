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Вивозив лише особисте, ручною поклажею – Янукович

П'ятниця, 25 листопада 2016, 18:03
Вивозив лише особисте, ручною поклажею – Янукович

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що вивозив з України у 2014 році виключно ручну поклажу.

Про це він заявив під час прес-конференції у п'ятницю, відповідаючи на питання, скільки грошей він вивіз з України.

"Що стосується будь-яких грошей, якихось казкових про які писали, на сьогоднішній день в жодному банку не знайдено і центу моїх грошей. У мене не було і немає ніяких рахунків", - сказав він.

"Я з України нічого не вивозив, окрім особистих речей, які були ручною поклажею. І сьогодні всі ці розслідування, які були протягом трьох років, показали, що насправді як і майдан, який виник на брехні, на фальсифікаціях, були підготовленою пропагандою", - сказав він.      

Як відомо, 18 червня набув чинності закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України.

Верховна Рада проголосувала за нього 4 лютого, а 9 лютого документ направили на підпис президенту.

Янукович втік із України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.

Українська правда, відео - Громадське ТБ

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Теми: ЯнуковичМайдан
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