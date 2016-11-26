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В Одесі суд у справі "2 травня" знову перенесли

Субота, 26 листопада 2016, 05:03

Малиновський районний суд Одеси на 1 грудня переніс розгляд справи про події 2 травня 2014 року через неявку двох обвинувачених і кількох адвокатів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Один із обвинувачених, Сергій Рудик, перебуває в лікарні.

Напередодні чергове засідання у справі також не відбулося через те, що Рудик потрапив до лікарні.

Справа, про яку йдеться, стосується подій на Грецькій площі.

Як відомо, 25 серпня суд продовжив засідання у цій справі "2 травня" після тривалої перерви, викликаної відпусткою суддів.

При цьому суд тоді не зміг провести засідання по суті через неявку деяких адвокатів і обвинувачених і зміг розглянути лише питання продовження строку тримання під вартою для п'ятьох обвинувачених.

Два наступних засідання суд також скасував через неявку деяких адвокатів обвинувачених.

Потім судові засідання тривали без значного прогресу, кілька засідань скасовувалися через неявку обвинувачених і адвокатів.

2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 були поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України розпочали близько десятка кримінальних проваджень.

Зокрема, Головне управління МВС України в Одеській області розпочало низку проваджень за фактами одержання травм і за фактом загибелі людей в місцях зіткнень проросійських і проукраїнських активістів.

Пізніше за ці провадження узялося Головне слідче управління МВС України в Одеській області. Деякі з цих справ вже передані до суду.

Найрезонансніша з них – справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Обвинуваченими у цій справі проходять понад 20 осіб, зокрема двоє громадян Росії. Всі – представники т. зв. антимайдану.

Крім того, прокуратура Одеської області та Генеральна прокуратура України розслідують діяльність посадових осіб ГУ МВС України в Одеській області та ГУ ДСНС України в Одеській області під час подій 2 травня.

Відомо також, що досудове слідство за як мінімум одним кримінальним провадженням щодо подій 2 травня проводить управління Служби безпеки України в Одеській області.

Теми: Одесасуд
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