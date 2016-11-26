Посадовці військового концерну вимагали $900 тисяч за оренду на "7 кілометрі"

В Одесі двоє посадовців військового концерну - філії підприємства Міноборони "Військторгсервіс" - вимагали $900 тисяч з одеських підприємців за продовження оренди торгівельних майданчиків, які розташовані на землях Міністерства оборони на одному з найбільших одеських ринків - "7 кілометрі".

Про це 26 листопада повідомили у прес-центрі СБУ.

Посадовці "оцінили" за переоформлення договорів оренди торгівельних майданчиків для 45 комерсантів у 20 тисяч доларів за кожну "точку".

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 КК України, співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали хабарників у одному з одеських ресторанів під час отримання від підприємців 75 тисяч доларів. Під час обшуків за місцем проживання посадовців оперативники СБУ виявили 120 тисяч доларів. Обшуки також відбуваються в інших осіб, які підозрюються в участі у корупційній схемі", - зазначили в СБУ.

Українська правда