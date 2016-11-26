Туреччина засуджує анексію Криму, попри нормалізацію відносин з РФ - віце-прем'єр

Віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що як би не нормалізувалися відносини між Туреччиною і Росією, Анкара засуджує анексію Криму.

Про це він сказав на прес-конференції журналістам в Лондоні, передає Anadolu.

За його словами, тема Криму і кримських татар близька Туреччині, яка уважно відстежує ситуацію на півострові.

"На всіх рівнях ми заявляємо, що з самого початку засуджували позицію Росії щодо анексії Криму", - сказав віце-прем'єр.

Куртулмуш зазначив, що як би не нормалізувалися відносини між Туреччиною і Росією, Анкара продовжує виступати проти анексії півострова і заявляє про це на всіх міжнародних платформах.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що "делегація турецьких політиків і представників бізнесу прибула до Сімферополя".

Однак, як повідомив тимчасовий повірений у справах посольства Туреччини в Україні Озгюн Талу, до складу "турецької делегації" не входили представники офіційної влади Туреччини.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Туреччини в Україні Йонета Джана Тезеля для надання роз'яснень щодо візиту в тимчасово окупований Крим делегації турецьких представників.

Європейська правда