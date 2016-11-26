Справа банку "Михайлівський": Проведено обшуки у "Гулівері" і ще за 34 адресами
В рамках розслідування розкрадання коштів банку "Михайлівський" у Києві правоохоронці провели обшуки у приміщеннях товариств, розміщених в офісному центрі "Гулівер" та ще за 34 адресами.
Про це 26 листопада повідомила прес-секретар прокуратури м.Києва Надія Максимець.
Зокрема, обшуки було проведено 25 листопада у місцях проживання осіб, пов'язаних з колишніми власниками "Михайловського", а також в офісах їхніх підприємств.
"Йдеться про компанії, які, за даними слідства, могли бути задіяні у злочинних схемах розкрадання банківських коштів на суму понад 900 млн гривень шляхом отримання незаконних кредитів. Під час обшуків вилучено значний об'єм фінансової документації, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі інформації та інші речові докази", - повідомили у прокуратурі.
Наразі вирішується питання про призначення судово-технічних та економічних експертиз по вилучених доказах.
Як відомо, вранці 25 листопада СБУ та Генпрокуратура проводили слідчі дії в центрі Києва в офісному центрі "Гулівер". За свідченнями очевидців, близько 9 години входи і виходи з будівлі блокували люди в чорному з автоматами. Вони контролювали вхід і вихід співробітників будівлі.
У СБУ пояснили. що слідчі дії проводяться в рамках розслідування справи щодо банку "Михайлівський".
У листопаді ТРЦ "Гулівер" був арештований в рамках справи про "Михайлівський". Кілька років тому "Ощадбанк" видав компанії "Три О", що управляє столичним ТРЦ "Гулівер" 460 млн доларів кредиту, в той час як ринкова вартість заставного майна становила ледь половину від цієї суми.
Як повідомлялося, прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.
Раніше Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на два місяці з правом внесення 137,8 млн гривень застави.
У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.
Українська правда